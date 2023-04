Financement de l'agriculture : Les producteurs d'anacarde de Sedhiou dénoncent l'exclusion de la filière

L'annonce de l'enveloppe de 100 milliards pour le financement de la campagne agricole 2023-2024 fait baver et jaser les producteurs d'anacarde de la région de Sédhiou. Ils ont tenu un point de presse pour dénoncer l'exclusion de la filière du financement annoncé par le chef de l'État pour booster l'agriculture.



Youssouf Massaly, le porte-parole des producteurs, de souligner que la filière anacarde demeure le premier secteur générateur d'emplois et de revenus avec un chiffre d'affaires évolutif allant de 32 à 54 milliards entre 2018 et 2022.



Ne serait-ce que pour cette raison, estime Youssouf Massaly, l'État devrait intégrer la filière pour lui éviter les multiples désagréments qu'elle connaît aujourd'hui avec les tonnages en souffrance dans les magasins.