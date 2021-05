Financement de projets d’insertion socio-économique au profit des femmes : Gossas doté de 50 millions

(Gossas, envoyé spécial) - Les populations du département de Gossas (Fatick) ont accueilli, ce dimanche 23 mai, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, après celles de Guinguinéo, Nioro du Rip et Kaolack. Venue dans le cadre de sa tournée économique qu’elle a entamée depuis le 20 mai dans la région de Kaolack, Ndèye Saly Diop Dieng, accompagnée de sa forte délégation, s’est rendue à l’esplanade de la ville de Gossas. Ici, elle a tenu une rencontre avec l’ensemble des organisations de femmes du département qui lui ont réservé une belle et forte mobilisation doublée d’un accueil chaleureux et enthousiaste depuis son entrée dans la localité.





« Les femmes de Gossas bénéficient rarement des programmes de … »





A l’occasion, la présidente du comité consultatif des organisations féminines du département de Gossas, Seynabou Diallo, après avoir remercié vivement la tutelle de l’intérêt qu’elle porte à leur terroir, a soutenu que les femmes de la localité sont « encore en rade sur pas mal de secteurs de développement ».





A l’en croire, les femmes de Gossas bénéficient « rarement des programmes de développement et surtout de formation ».





Toutes les communes de Gossas dotées de fonds pour financer des projets au profit des femmes





Après l’intervention de la présidente Seynabou Diallo sur la condition féminine dans la circonscription, qui a été jugée « brillante », la ministre de la Femme, par ailleurs, présidente des femmes de l’Alliance pour la république (Apr), a tempéré et rassuré ses sœurs et filles. Elle annonce que son ministère a dégagé 50 millions de francs pour le financement de projets d’insertion socio-économique au profit des femmes des 6 communes que compte le département de Gossas. Ainsi, après avoir dévoilé le montant de chaque commune et remis le chèque aux maires, Ndèye Saly Diop Dieng dit attendre maintenant du Préfet de Gossas, « une proposition de répartition, partant des priorités et des besoins identifiés », en collaboration, bien sûr, avec les organisations de femmes. Non sans inviter l’ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires de ces financements, ainsi que des équipements, à « une gestion judicieuse et rationnelle des ressources mais aussi à rembourser leur crédit afin de permettre à d’autres d’en bénéficier.





La tutelle a aussi remis des attestations de financement qui a été suivi d’un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l’Office national de formation professionnelle (Onfp).





Un important lot d’équipements de production et d’allègement des travaux, offert aux femmes





L’autorité étatique ne s’est pas limitée seulement à ces financements pour accompagner ces sœurs et filles dans leurs activités de tous les jours afin qu’elles soient autonomes. En effet, elle a également mis à la disposition de toutes les organisations féminines du département, un important lot d’équipements de production et d’allègement des travaux domestiques et autres.