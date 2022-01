Financement et accompagnement des femmes et jeunes : La DER/FJ dévoile les chiffres de Saint-Louis

(Saint-Louis, envoyés spéciaux) - Les réalisations de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) dans la région de Saint-Louis ne sont pas négligeables en termes de bénéficiaires et de volumes de financement. En effet, selon son délégué général, la DER/FJ, au cours de ces 3 dernières années, a octroyé 21 059 crédits dans la région pour un volume global de 3 milliards 270 millions de francs Cfa dont 128 millions 500 mille pour le Nano-crédits ; 721 millions en micro-crédits ; 820 millions en soutien aux TPE et aux PME et 1 milliard 600 millions pour le financement de chaînes de valeur.





69% des financements octroyés aux femmes





Papa Amadou Sarr, qui procédait à l’inauguration des points Nano-crédit du marché Sor et de Nguet Ndar dans la vieille ville hier, signale que 69% des financements de la région ont été octroyés aux femmes. Et l’agriculture représente le secteur le plus doté en financement avec 42% de l’allocation globale faite à la région, suivi de l’élevage (22%), de la pêche (13%) et des services (12%).





Pour le secteur de la pêche, il renseigne que la DER/FJ a financé une pirogue en fibre de verre et du matériel de pêche au profit du GIE Door Waar de Gokhou Mbathie pour un montant total de plus de 10 millions de francs Cfa.





En outre, des financements hors auto ont été octroyés à 17 bénéficiaires pour un montant de plus de 35 millions de francs Cfa.