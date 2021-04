Financement : La Der a dégagé un fonds de 5 millions d’euros pour la diaspora sénégalaise

Le ministre-délégué à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der), Papa Amadou Sarr, l’avait annoncé en janvier 2020. Et ce 18 avril, au cours de l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio, il est revenu sur la création, en mars, d’un fonds destiné à la diaspora sénégalaise, en vue de contribuer au financement de projets au Sénégal.«La Der a financé des Sénégalais de la diaspora. Aujourd’hui, nous avons créé un fonds diaspora de 5 millions d'euros qui nous a permis d’accompagner nos compatriotes de la diaspora, mais qui ont fait du financement au Sénégal. Pour dire qu’on a lancé un fonds diaspora qui permet de faire un cofinancement permettant d’accompagner des projets de femmes et de jeunes dans leur localité. Mais l’argent ne sort pas du Sénégal. C’est un programme qui a un franc succès», a fait savoir le délégué général de la Der.