Financements de la DER/FJ à Thiès : 32 053 bénéficiaires pour un total de 15,4 milliards FCFA

Financements de la DER/FJ à Thiès

La tournée du Président de la République à Thiès a permis aux entrepreneurs financés par le PAVIE dans la région d’être mis à l’honneur avec l’organisation du Péncum DER (exposition et vente de produits de 42 bénéficiaires). L'évènement se déroule du 08 au 09 février 2023, à la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie.





Une tribune « d’échanges interactifs et ponctués d’animations pédagogiques » qui a réuni des bénéficiaires d'accompagnements financiers et non financiers du PAVIE - DER/FJ et d’autres acteurs non bénéficiaires de la DER/FJ. L’Objectif principal du Péncum DER et du Péncco ak DER étant, selon la Directrice de la Communication de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, Ramatoulaye Diaw, d’aménager et de mettre en place des stands accessibles au public, pour « mettre en avant des bénéficiaires de la région de Thiès à travers une exposition et vente de leurs produits » ; « mettre en relation et créer de synergies entre entrepreneurs et l’écosystème, pour le développement d’opportunités d’affaires » ; « avoir une tribune pour permettre aux bénéficiaires de faire un retour d’expérience et aux non bénéficiaires du PAVIE - DER/FJ d’être mieux sensibilisés sur les mécanismes d’intervention ».





Pour les exposants, il y a eu 42 stands pour 42 bénéficiaires de la DER/FJ, 3 stands institutionnels pour la DER/FJ, la Chambre de Commerce et le Pôle emploi de Thiès, visités, durant deux jours, par un public d’environ 1500 personnes (bénéficiaires de la DER/FJ, entrepreneurs non bénéficiaires, Chambres de commerce, Pôle emploi, acteurs économiques de Thiès, populations) dont 300 participants au Péncco ak DER ».





Au programme, le lancement officiel du Village Péncum DER, une séance d’échanges avec le Président de la Chambre de commerce, la visite des stands (Expo-vente des produits des bénéficiaires de la DER), trois panels organisés autour des thématiques : « Comment bénéficier de l'accompagnement de la DER/FJ + accompagnement pour les couches vulnérables » ; « Accompagnement non financier » ; « Potentialités économiques de Thiès : dans quels secteurs investir ?”.





Ce furent d’intenses moments d’échanges (questions-réponses) entre le public et les panélistes, de proposition des bénéficiaires panélistes : DO + DPE, de retour d’expériences de 4 bénéficiaires dont 1 couche vulnérable.