Fisc: La motion de soutien d’And Gueusseum aux travailleurs de Dmédia

L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT santé /D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM apporte son soutien au groupe de presse Dmédia. A travers un communiqué reçu ce dimanche 10 octobre, elle sollicite de la part du Chef de l’Etat un généreux arbitrage dans une négociation entre Dmédia et les services fiscaux compétents et prie l’employeur de Dmédia de demander, s’il y a lieu, des conditions d’assouplissement de la drastique mesure fiscale «car les travailleurs ne sauraient faire les frais d’une situation qu’ils n’ont pas créée».





En effet, Mballo Dia Thiam et Cie considèrent que la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les travailleurs de Dmédia consécutivement à la privation de leurs salaires due au blocage des comptes de leur entreprise occasionnent «un risque de traumatisme psychosocial lié, entre autres, aux pressions de la rentrée des classes et à la nécessité de faire face aux besoins même élémentaires de centaines de pères et mères de familles».





De plus, les syndicalistes de la santé indiquent que les conséquences néfastes de leur privation d’emploi seront «en cas de liquidation de leur outil de travail dans un contexte de Covid contre laquelle ils ont beaucoup contribué bénévolement à son éviction».





Ils ont aussi réfléchi, entre autres considérations, sur «le rôle important de Dmédia dans la lutte contre l’obscurantisme et l’ignorance par l’éveil des consciences des masses populaires».





Pour finir, And Gueusseum appelle à plus de sens de la responsabilité de la part des différents protagonistes.