Flambée des prix des matériaux de construction : 80 000 frs la tonne de ciment à Sédhiou

Il faut financièrement beaucoup casquer en ce moment pour démarrer, poursuivre ou achever une construction à Sedhiou. Pour cause, les prix des matériaux de construction ont connu une hausse insupportable pour les bourses moyennes.





La tonne de ciment s'échange à quatre vingt mille francs (80.000) pendant que le prix des fers 8 et 10 est à soixante six mille francs (66.000) et celui du fer 6 à soixante dix-huit mille (78.000) francs.





Difficile d'en trouver dans les quincailleries; les consommateurs craignent dans les jours ou semaines à venir d'autres augmentations vu que ce sont les commerçants qui dictent la loi du marché à en croire Yaya Diedhiou, enseignant en construction.





Pour ce consommateur, l'État a failli dans sa mission de régulateur du secteur du commerce.