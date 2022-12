Fleuve Gambie : Le corps sans vie d'un élève découvert par un pêcheur

Le corps sans vie d'un élève découvert par un pêcheur

Le fleuve Gambie continue de faire des victimes. Deux élèves de collège d'enseignement moyen à Kédougou étaient partis se baigner le mardi 29 novembre dernier vers 13 heures dans le fleuve situé derrière le camp militaire.





Loin de maîtriser les techniques de la nage, ils se sont noyés. Plus chanceux, l'un d'eux a été sauvé de justesse par les riverains en compagnie des éléments de la 62e compagnie d'incendie et de secours. Le deuxième âgé de 14 ans et élève en classe de 5e est resté introuvable. Les multiples recherches enclenchées par les hommes du lieutenant Pape Birame Faye sont restées vaines. C'est ce jeudi 1er décembre vers 14 heures que le corps sans vie a été aperçu flottant dans les eaux par un pêcheur à 2 Kilomètres des lieux où il s'était noyé. Ce, au moment où les éléments du Grec des sapeurs-pompiers étaient à sa recherche. Informés, les éléments du commissariat central de la localité se sont déportés sur les lieux. Après constat, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital de Kedougou.