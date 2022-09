Fleuve Sénégal : Cote d’alerte atteinte à Matam et à Podor

Risque de débordement du Fleuve Sénégal à Dagana et Richard Toll

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement assurant le suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie a fait le point ce mardi 20 septembre.





Pour le Fleuve Gambie, le communiqué renseigne que le niveau de l’eau est encore loin de la cote d’alerte sur toutes les stations suivies. Par contre, les données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures indiqueraient qu’à Matam le niveau de l’eau a dépassé la cote d’alerte de 8 mètres depuis quelques jours et se situe à 8,15 mètres ce mardi 20 septembre à 8 heures.





A Podor aussi, la cote d’alerte, qui est de 5 mètres, est atteinte ce mardi 20 septembre 2022 à 13 heures. Dans les autres stations, les niveaux d’eau continuent à monter et les situations les plus préoccupantes concernent les localités ci-après :





• Dagana : le niveau de l’eau, qui était à 3,37 mètres le 19 septembre à 08 heures, a atteint 3,39 mètres ce mardi 20 septembre 2022 à 08 heures, soit à 11 centimètres de la cote d’alerte qui est de 3,5 mètres ;





• Richard Toll : le niveau de l’eau qui était à 2,99 mètres le 19 septembre à 08 heures est passé à 3 mètres ce mardi 20 septembre 2022 à 08 heures, soit à 35 centimètres de la cote d’alerte qui est de 3,35 mètres.





La note indique que si la tendance actuelle se poursuit dans les prochaines heures, des débordements du cours d’eau pourraient survenir dans les localités susmentionnées.