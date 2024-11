Fleuve Sénégal : Les lâchers d'eau sont arrêtés au niveau du barrage de Manantali

La tendance sur le fleuve Sénégal est actuellement baissière et les lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali sont à l'arrêt. L'annonce est faite par Bakary Faty, directeur de la Gestion et de la Planification des ressources en eau, au micro de la RFM.





"Depuis 72 heures, on a constaté une baisse au niveau des stations les plus en aval. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour ceux qui craignaient d'avoir une situation de débordement du fleuve à Saint-Louis. Actuellement, la tendance du fleuve Sénégal est à 1,40 m à Saint-Louis. C'est en baisse. À Bakel également, la tendance qui était en situation de hausse a connu une baisse considérable. Là-bas, nous avons une tendance de 3,66 m. Podor aussi, qui était en situation de hausse est en baisse. Donc, il n'y a pas de craintes en ce moment pour la situation hydraulique", a fait part M. Faty.