Floraison de "motos-Jakarta" : La jeunesse exhortée à retourner vers l’agriculture pour assurer la souveraineté alimentaire

"L'avenir du Sénégal repose sur les épaules de cette jeunesse. Une jeunesse consciente, éveillée et qui doit comprendre que la situation est grave. Le développement passera par l’agriculture ». C’est l’invite du maire de Tenghory aux jeunes de Koutenghor localité voisine la commune éponyme.







Sidy Sané appelle au lancement d’une initiative agricole de plus de 200 ha à Koutenghor, au niveau des vallées et terres arables, et invite les jeunes de sa commune à s’approprier cette initiative qui « tombe en parfaite cohésion avec la politique de la municipalité ».





Amy Basse, une jeune dame de Yayéme (Fatick), décidée à se lancer dans un projet agricole à Koutenghor à caractère industriel avec les populations locales, veut freiner la migration irrégulière des jeunes, réduire la conduite de "motos-Jakarta" par les jeunes qui ont fini d'en faire un métier. Elle a exhorté les jeunes de Diourou, Tenghory à exploiter la terre et à abandonner les "motos-Jakarta" pour contribuer à la souveraineté alimentaire.





Avec ses collaborateurs turcs de CKR-Afrique, Amy Basse explique vouloir réaliser un grand projet agricole avec les communautés et profiter de cet hivernage qui s'installe. Ce projet est articulé sur quatre sur volets. Il s’agit de la riziculture, en favorisant une grande production en riz et aller vers une forte industrie rizicole. L’idée est de favoriser le développement d’une chaine de valeur et faciliter la création d’emplois. La production maraichère pour satisfaire la forte demande dans le département de Bignona. L’autre volet consiste à introduire la culture du blé. Le blé importé en quantité par notre pays est utilisé pour la fabrication du pain. Cette audacieuse expérience, si elle réussit, sera une bonne trouvaille pour la création davantage d’emplois.





Le dernier volet du projet est relatif à la production de maïs. Des cultures qui visent non seulement l’autonomie des jeunes et des femmes, mais aussi la souveraineté alimentaire.





Le maire de Niamone, facilitateur de cette initiative, affirme que « ce projet vient révolutionner l’agriculture casamançaise ». Le projet commencera avec 120 ha de riziculture, une trentaine d’hectares de maraichage, 50 ha de blé et de mil.





Selon Atab Badji, le projet dépasse le cadre communautaire de Tenghory et du département de Bignona. Cette forme de collaboration avec la communauté de Koutenghor et les communautés voisines construit et consolide la cohésion sociale.