Foire internationale de Dakar (Fidak) : Le Dg du Cices fixe la date

Le nouveau directeur général du Cices s’est finalement prononcé sur la tenue de la Foire internationale de Dakar (Fidak) qui, cette année, sera marquée par la pandémie de la Covid-19.En conférence de presse ce lundi, Salihou Keita a annoncé que la Fidak aura bel et bien lieu. Cependant, il précise qu’elle sera organisée non pas en décembre, mais plutôt du 25 mars 8 avril 2021.«J’ai demandé qu’on me fasse la liste des pays qui participaient à cet événement. Et on fera focus sur les pays africains, car la Covid a fait moins de dégâts», dit-il.Pour cette année, le Dg du Cices annonce qu’il n’y aura pas de folklore, car ils veulent une foire professionnelle.