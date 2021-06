Foncier: Nianing réclame toujours ses terres

Nianing réclame ses terres avec Jogg Jotna

Le conflit foncier à Nianing tarde à connaître son épilogue. En conférence de presse au siège du Frapp, les membres du Mouvement « Jogg Jotna » en collaboration avec la section Frapp de Mbour, réclame la désaffectation pure et simple des 18 hectares attribués à un Belge.





« La désaffection est bel et bien possible d’autant plus que le Belge à qui les terres ont été attribuées, a quitté le pays depuis cinq ans et n’est pas prêt de revenir », explique Robert Diagne, porte-parole du mouvement.