Foncier / Thiès : Les victimes de Scac Afrique interpellent le maire Alioune Sarr et le chef de l'État



« Nous sommes des victimes d’un promoteur immobilier dont le groupe s'appelle Scac Afrique. Il nous avait vendu des terrains à travers tout le Sénégal et plus particulièrement dans le site de Mbomboy situé dans la commune de Notto Diobass dirigée par le maire Alioune Sarr, qui, depuis qu’on a eu des difficultés avec ce promoteur, n’a jamais voulu nous recevoir ne serait ce qu’une seule fois. Nous lui avons annoncé maintes fois nos doléances, mais il n’a voulu répondre à aucune de nos demandes. C’est pourquoi nous avons voulu rencontrer le gouverneur pour qu’il nous aide. Nous avons versé 2 milliards 500 mille FCFA », narre Mame Diarra Bousso Thiam, vice-présidente de la coopérative Scat la renaissance.



Le promoteur de Scac Afrique, Salomon Boutcho, Sénégalais d’origine camerounaise est actuellement introuvable selon les plaignants.



« Il a été arrêté avant d'obtenir une liberté provisoire. Il a quitté le pays, nous ne savons pas où il est. Le maire de Notto Diobass a été au début de toute cette affaire, c’est lui qui avait attribué en 2009 à ce prometteur 130 hectares et à la suite des manifestations de sa population, il a désaffecté en 2012 les 130 hectares pour lui réaffecter, après, 43 hectares. C’est ce que nous avons appris. Nous n'avons pas les preuves qu’il a désaffecté pour non mise en valeur. Et là, nous ne sommes pas d’accord. Si vous allez dans le site vous verrez qu’il y a des bornes et deux maisons témoins que le promoteur a construit là-bas depuis 2012. Donc le motif de non mise en valeur n’est pas valable" botte-t-elle en touche.



Avant d'ajouter : " Nous avions été signataires d’un contrat, un contrat que nous avons honoré en payant tous nos droits. Nous sommes 700 membres en coopérative. Nous avons pris un conseiller juridique et nous avons également porté plainte plusieurs fois en espérant avoir un procès" a indiqué Mame Diarra Bousso Thiam. Qui demande l'arbitrage du chef de l'État.



« Nous interpellons le président de la République, nous avons fait une lettre ouverte il y a 1 an, nous n’avons aucun résultat, nous rappelons au président que nous sommes toujours en entente.

La prochaine étape c’est d’aller à un procès entre le promoteur et tout ceux qui sont derrière lui. Nous ne pensons pas qu’une seule personne ait pu arnaquer autant de monde, il faisait ses publicités dans les radios privés et publiques, ce qui a fait que les gens ont cru à ce projet », fulmine la porte-voix de la coopérative.

