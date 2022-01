Foncier / Yeumbeul Comico: La police fait tomber le trio qui avait escroqué 3,5 millions F Cfa à une commerçante

Pour se procurer un terrain, une vendeuse de légumes domiciliée à Yeumbeul a travaillé durement pour avoir la somme de 3, 5 millions francs Cfa .





Mais elle verra son rêve d'avoir une parcelle à son nom, s'en voler. Et pour cause ! La dame H.W s'est faite arnaquer par un chauffeur, un maçon et un mécanicien.





En effet, le trio a vendu illégalement un terrain situé à Niagues à cette vendeuse.

D'après l'économie des faits, A.Diouf se disant maçon a proposé à la dame une parcelle nichée à Niagues. Et au cours de leur marchandage, le chauffeur M.Thiam a apporté les documents qui attestent que le terrain appartient à un certain C.Ba.





Ainsi, le sieur Thiam s'est procuré un faux acte de cession auprès de M.Diarra se disant mécanicien. Puis, il a remis le faux document à la dame H.W, en contrepartie des 3,5 millions francs cfa à savoir le prix d'achat de cette parcelle.





D'après des sources de Seneweb proches du parquet, la dame domiciliée à Yeumbeul s'est rendue à Niagues pour mettre son numéro de téléphone au niveau de son nouveau terrain.





Mais quelques jours plus tard, la vendeuse de légumes a reçu un appel au cours duquel un certain C.Ba lui a clairement fait savoir qu’il est le propriétaire légitime de ce site.





Sachant qu'elle a été roulée dans la farine par le trio susnommé, H.W a déposé une plainte au commissariat de Yeumbeul Comico contre M.Thiam, A.Diouf et M.Diarra.





Sans tarder, les policiers ont mis en branle la machine judiciaire contre les escrocs domiciliés entre Yeumbeul et Guédiawaye. Suite à d'intenses recherches, des hommes du commissaire Diallo ont mis la main sur ces mis en cause.





Entendu sous le régime de la garde à vue dans les locaux du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul Comico, le trio a reconnu avoir vendu un terrain appartenant à autrui.





Au terme de l'enquête, M.Thiam, A.Diouf et M.Diarra ont été présentés ce vendredi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux.