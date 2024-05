Fonction publique : comment des agents encaissaient deux salaires par mois

Le rapport de la Cour des comptes sur les dépenses de personnel de l’État entre 2015 et 2018 révèle que, pour l’exercice de la dernière année de la période considérée, des agents de l’Administration encaissaient parfois deux salaires chaque mois. «L’examen des fichiers de la masse salariale a permis de constater que ces agents disposent de comptes bancaires dans lesquels les montants positionnés correspondent à ceux figurant dans les états de paiement du billeteur pour les mêmes mois», pointent les auditeurs, repris par Libération.



Le journal rapporte que ces derniers ont pris l’exemple d’un contrôleur du Trésor : «Il figure deux fois dans les fichiers de la masse salariale avec des montants différents pour les mois de mars, juin, septembre et décembre 2018. [Pour ces mois], il est payé par billetage et des montants son virés dans son compte bancaire.»



Le directeur de la Solde au moment des faits a tenté de justifier cette situation, soutenant «que ces paiements concerneraient des agents comptables particuliers exerçant dans les postes diplomatiques et qui seraient payés par billetage par le trésorier payeur pour l’étranger, mais leurs éléments variables de salaire sont payés par virement local».



Cet argument n’aurait pas convaincu les auditeurs. Lesquels le contestent en soulignant, selon Libération, que «les bénéficiaires des paiements concernés ont été payés par le billeteur de la Solde qui dépend du payeur général du Trésor et bon du trésorier payeur pour l’étranger».