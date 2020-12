Fonction publique: Les personnes handicapées plaident pour leur insertion

"Une journée pour tous", c'est le thème choisi par l'OMS pour marquer ce 3 décembre, journée internationale dédiée aux personnes vivant avec un handicap.



Une journée qui sera marquée par un plaidoyer en faveur des handicapés qui se sentent marginalisés. Ils réclament plus d'assistance, une insertion dans la fonction publique.



A Kolda, ces personnes vivant avec un handicap ont tenu une rencontre en prélude à la journée qui leur est dédiée. Au cœur de ladite rencontre, ils ont exprimé leur souhait de bénéficier des fonds du programme de la Der.



"Si nous prenons le dossier de la Der, il doit y avoir une marge spéciale qu'on devait attribuer aux personnes handicapées, c'est dans ce sens que nous demandons à l'Etat du Sénégal un fonds d'appui aux programmes et projets des personnes handicapées au niveau de chaque département", a soutenu le président de ladite association, Boubacar Baldé.



Ainsi, il réclame le recrutement des handicapés diplômés dans la fonction publique.



"Au niveau des recrutements, les personnes handicapées sont oubliées dans la fonction publique. Certes il y a eu des recrutements qui ont été faits au niveau de cette fonction publique locale mais ils n'ont pas pensé à la fédération des personnes handicapées. Notre école-entreprise doit être appuyée sur le plan logistique".



Par ailleurs, ces derniers veulent aussi leur part de la Der et des bourses de sécurité familiale.