Fonds Covid-19 : Un "scandale à 500 millions" éclabousse…

Plus d'un milliard a été remis au secteur des Arts et de la Culture dans le cadre du Fonds Force Covid-19. Mais, un scandale éclabousse le sous-comité cinéma et audiovisuel créatif.





Les 500 millions destinés à ce sous-comité sont accaparés par les structures françaises. Il s'agit, selon Lii Quotidien, de groupes "parrainés" par l'Institut français de Dakar où des sociétés françaises se sont taillées la part du lion.





Environ 449 bénéficiaires, dont 357 travailleurs intermittents et 92 entreprises et associations, devraient bénéficier de cet appui financier. Les structures sénégalaises devant se contenter de miettes.





Sur les 500 millions, 206 millions sont attribués aux travailleurs intermittents, 102 800 000 Fcfa aux entreprises d'exploitation et de distribution et 190 200 000 Fcfa aux sociétés de production.