Fonds Fiduciaire de l’Union Africaine : Les victimes de Hissène Habré réclament leurs indemnités

Les victimes de Hissene Habre reclament leurs indemnités à Macky Sall, President Ua

Les victimes de Hissène Habré réclament à l’Union Africaine (UA) des indemnités qui s'élèvent à 82 milliards de Francs Cfa. Le collectif des Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui plaident pour les victimes de Hissène Habré ont tenu une conférence de presse, ce lundi 3 janvier 2022 à Dakar pour réclamer les indemnisations devant être versées aux 7400 victimes de l’ex président Tchadien. Le collectif réclame à Macky Sall, prochain président de l’Union Africaine, la somme de 82 milliards de Francs Cfa. Une somme qui devait être versée dans un fonds fiduciaire de l’Union Africaine.





Une des victimes sénégalaises du défunt ex président Tchadien, Abdourahmane Gueye s’adresse au chef de l’Etat Macky Sall en ces termes : « M. le président, vous avez fait l’effort pour que Hissène Habré soit jugé à Dakar par l’UA. Depuis ce procès, jusqu’à aujourd’hui, on attend que l’Union africaine indemnise les victimes. Donc, je compte sur vous », soutient, M Guèye, une des victimes de Hissène Habré.