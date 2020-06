Fonds force Covid-19 : Les handicapés républicains saluent l’enveloppe allouée aux artistes

Le Mouvement national des handicapés républicains (MNHR) s’est réjoui de la décision prise par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, d’accorder, dans le cadre du fonds Force Covid-19, une enveloppe de 20 millions de francs Cfa pour appuyer les initiatives des artistes handicapés du Sénégal. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il se félicite de ce financement et remercie le ministre pour cet acte qu’il considère comme «une bouffée d’oxygène».





En effet, selon son président, Toumany Camara, il y a de «talentueux artistes et des intellectuels éminents» au sein de son mouvement qui sont en mesure de faire de «belles productions artistiques». Mais, dit-il, «face à la rareté de moyens de financement, ils restent pénalisés».









Par rapport à la décision prise par le Chef de l’État Macky Sall de procéder, via le ministère du Développement communautaire et de l’Équité, à la distribution des denrées alimentaires à un million de ménages, le mouvement des handicapés républicains applaudit et décerne «une mention spéciale au gouvernement pour cette haute action sociale de porter secours aux populations».





Aussi, il montre «toute sa gratitude» pour la décision de rajouter, sur la liste des bénéficiaires, 100.000 personnes vivant avec un handicap qui n’étaient pas sur la liste de départ.





Le mouvement, toujours dans le texte, rappelle que s’«ils sont souvent oubliés par certains responsables, le président de la République garde un œil particulier sur eux, et les handicapés républicains ne pourraient jamais le remercier assez pour cette reconnaissance».





Les handicapés républicains ont, par ailleurs, exprimé «leur satisfaction par rapport aux décisions prises par le Président Sall, de nommer des responsables issus de l'opposition dans les hautes structures étatiques car, il a le pouvoir de nommer aux postes civils et militaires qui il veut».