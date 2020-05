Force Covid-19 : Le Général François Ndiaye et Cie installent 4 commissions

Le Comité du suivi des opérations du Force Covid-19 a mis en place quatre (4) commissions. Selon Le Soleil, qui donne l’information dans sa livraison de ce samedi, ces commissions ont été installées lors de la deuxième réunion plénière, tenue le 7 mai dernier, au Building administratif Mamadou Dia.Elles sont réparties comme suit : renforcement du système de santé ; renforcement de la résilience sociale des populations ; stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et préserver les emplois; approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité.