FORCE COVID-19 : LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DÉFINIS POUR LES TRANSPORTEURS

Les critères d’éligibilité des acteurs des transports terrestres au Fonds de solidarité et de riposte contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) ont été définis lors d’une visioconférence du ministre de tutelle avec les concernés, mardi, selon un communiqué reçu à l’APS.





Pour être éligibles à cette aide financière, ‘’les acteurs [des transports terrestres] doivent présenter la carte nationale d’identité, l’agrément de transport, la carte grise du véhicule, la licence d’exploitation du véhicule de transport et une visite technique du véhicule valable au moins jusqu’au 31 décembre 2019’’, indique la même source.





‘’Pour les taxis urbains, le chauffeur doit présenter, tous ces documents cités plus haut et un livret. Pour les gares routières, elles recevront leur [aide financière] suivant leur fonction et leur typologie’’, ajoute le communiqué reçu du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Il affirme que ‘’pour les besoins de traçabilité et de transparence, l’argent sera envoyé dans les comptes bancaires des bénéficiaires ou à travers les transferts d’argent’’.

Des syndicalistes, des chefs de gare routière, des transporteurs, des chauffeurs de transport urbain et interurbain ont pris part à la visioconférence, selon le texte.