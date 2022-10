Forêt classée de Mbao «menacée» : L’appel au secours de Khady Camara

La forêt classée de Mbao (département de Pikine) est «gravement menacée et même actuellement fortement inondée». Le constat a été fait par la présidente de l’association Vacances vertes du Sénégal, qui procédait, samedi, au lancement officiel de la 6e édition des Vacances vertes dont le thème porte sur «La femme au secours de l’environnement».





Au cours de cet événement important qui s’est tenu au cœur de ladite forêt, Khady Camara a tenu à alerter avant d’appeler au secours pour préserver ce poumon vert de la région de Dakar.





«Nous disons au secours, Sos à la forêt classée de Mbao qui est gravement menacée et même actuellement fortement inondée ! Du fond du cœur et de toutes mes forces, je lance un cri du cœur contre cette catastrophe écologique et climatique. Du fond du cœur et de toutes mes forces, je lance solennellement un appel au président de la République Monsieur Macky Sall et à toutes les autorités compétentes à sauver d’urgence notre seul poumon vert à Dakar, avant qu’il ne soit trop tard. Il y a extrême urgence d’agir, voire de réagir», alerte-t-elle.





Plus de 1 500 arbres et plants reboisés dans la forêt de Mbao





Selon la promotrice des Vacances vertes au Sénégal, la forêt classée de Mbao, jadis riche de 700 ha, fait aujourd’hui moins de 300 ha. D’où la nécessité de réagir immédiatement à cette perte de la biodiversité. À ce titre, Khady Camara renseigne que, dans le cadre de cette 6e édition des Vacances vertes, il a été reboisé, vendredi dernier, dans la forêt classée de Mbao, plus de 1 000 arbres, après un premier lot de 500 plants reboisés l’année dernière. Ce, grâce à «la mobilisation exceptionnelle» de 500 jeunes garçons et filles volontaires de l’environnement, avec la Direction des Eaux et forêts, des volontaires des vacances de Dakar et de Kaolack, qui ont encore fait le déplacement, et surtout des braves femmes maraîchères.





Par rapport au thème de cette année, la présidente des Vacances vertes soutient qu’il est la résultante de la campagne 2020 - «Une femme, un arbre» - et du projet Naforêt (Nature pour l’autonomisation des femmes par la forêt) à travers l’aménagement de forêts communales, d’espaces agroécologiques et la promotion de l’entrepreneuriat vert pour l’autonomisation des femmes.





En effet, à travers cette thématique, l’association Vacances vertes voit en la femme «la solution, le remède naturel et maternel pour notre environnement gravement malade».