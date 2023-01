Forêt de Saly : Le Collectif de Saly invite la mairie à révoquer les autorisations de construire et compte saisir les institutions internationales

Forêt de Saly

Le Collectif pour la défense des intérêts de Saly reprend son combat pour la préservation de ses ressources foncières, particulièrement sur les 9 ha de la forêt de Saly. Pour dire non à la prédation foncière, le collectif organise ce samedi une marche pacifique. Il compte saisir les institutions internationales avec qui le Sénégal a signé des conventions pour leur dire que le Sénégal ne respecte pas les accords en termes de lutte contre le réchauffement climatique.





"Trop c'est trop", scande le collectif. Face à la presse, ses membres sont revenus amplement sur l'objet du litige. Non satisfait des arguments avancés par la Sapco, le collectif invite la mairie à révoquer les autorisations de construire et à l'arrêt immédiat des travaux notés sur la zone boisée.





"La gestion nébuleuse et sectaire de nos ressources foncières par la Sapco doit désormais cesser. Depuis 1984, la Sapco s'est installé dans cette ville, sa gestion de nos ressources foncières a toujours posé problème. L'heure est venue de se pencher sur la gestion de nos ressources, de la mission de la Sapco dans cette commune. Il s'agit du patrimoine et des intérêts de la ville de Saly et pour ça, pas moyen de transiger", avertit M. Ndoye, membre du collectif.





François Varore, chargé de la commission juridique du collectif a démonté un à un les arguments avancés par la Sapco sur la zone litigieuse.





La Sapco avait soutenu un besoin de renforcement de la capacité litière, le collectif balaie d'un revers de la main cet argument.





François Varore soutient : "cela n'est pas fondé parce que juste avec l'existant, on peine à atteindre le taux de remplissage des hôtels. Même si ce besoin se faisait sentir, il est plus impérieux de réhabiliter les sites hôteliers tels que Cocotier, Téranga ou encore Savana au lieu de mettre en place une campagne de densification sauvage de ce qui est notre poumon vert".