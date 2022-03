Formation professionnelle : Le Grand Théâtre et le Cfpt Sénégal Japon scellent un partenariat

Partenariat entre le Grand Théâtre et le CFPT

Hier, mercredi 23 mars 2022, à Dakar, le Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose et le centre de formation professionnelle et technique Sénégal Japon (Cfpt) ont signé une convention. Ce, dans le cadre du développement de la formation professionnelle (initiale, apprentissage et continue) et des relations écoles-entreprise.

Selon le Soleil qui donne l’information, cette convention a pour but de définir un cadre de référence pour les actions qui seront engagées en partenariat dans le cadre de l’information, la formation tout au long de la vie et l’insertion professionnelle des sortants du Cfpt.

‘’Elle témoigne de la volonté des signataires de contribuer à ce que la formation professionnelle puisse répondre aux besoins du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose’’, a-t-on expliqué.





L’administrateur du Grand Théâtre, Anssoumana Sané de souligner le besoin de ‘’tropicaliser’’ les installations techniques de cet établissement culturel.

Mieux, il estime qu’ ‘’ avec des techniciens bien formés, nous n’aurons plus besoin d’aller jusqu’en Chine pour des réparations’’.