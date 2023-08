Formulation du Plan d’Actions Prioritaires (PAP3) du PSE : La DGPPE recueille les avis des Maires et des Présidents de Conseil départemental

Dans le cadre de la formation du Plan d’Actions Prioritaires 3, le Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération a organisé un atelier de concertation avec les Maires et les présidents de conseil départemental. C’était pour recueillir l’avis des élus locaux dans le cadre de la formulation du PAP3 coordonnée par la DGPPE. Le Directeur Général de la Planification et des Politiques Economiques du MEPC, Mouhamadou Bamba Diop est revenu sur la contribution du PSE dans l’amélioration des performances économiques du Sénégal.





« La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) a permis d’enregistrer une croissance moyenne de 5,9% sur dix (10) années, avec une amélioration substantielle du bien-être des populations. Elle a permis au Sénégal d’être dans le Top10 à l’indice Mo Ibrahim en matière de Bonne Gouvernance, avec le doublement de la puissance installée en matière de couverture des besoins en énergie, et dans la Protection sociale » déclare le Directeur Général de la Planification et des Politiques Économiques du MEPC.





Cependant, malgré les efforts appréciables obtenus, certains défis restent à relever. D’où la nécessité de prendre en compte les préoccupations des Maires et des Présidents de Conseils départementaux.





« Nous avons tenu cette entrevue afin d’échanger avec les maires et savoir si l’évaluation et les diagnostics posés sont conformes à leur perception. Il s’agira d’identifier les acquis et de pouvoir les consolider. Au regard du rôle capital que jouent les élus dans la dynamique de développement des territoires, le MEPC a jugé opportun de tenir cette concertation pour recueillir leurs avis et observations pour les cinq (5) prochaines années », renseigne le Président du Comité des experts.