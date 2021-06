Fortes pluies à Koumpentoum : Une école s'effondre, des abris provisoires emportés par le vent

Des abris provisoires effondrées à Koumpentoum

Les élèves et enseignants sont dans le désarroi à l'école de Patoulane Ndiobene (Koumpentoum) qui s'est effondrée hier nuit lors des fortes précipitations en ce début de l'hivernage. Selon une source qui a joint Seneweb, beaucoup de dégâts matériels sont enregistrés. A l'école de Kouthiagaidy également, le vent a emporté les toitures de tous les abris provisoires (zinc, poteaux et poutrelles etc.)