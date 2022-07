FORTES PLUIES A TAMBACOUNDA : Les quartiers Sare Guilel et Afia sous les eaux

Plusieurs quartiers, dont Sare Guilel et Afia, sont sous les eaux...

L'on commençait à s'inquiéter, face à la rareté des pluies. Mais voilà que le ciel a ouvert ses vannes dans la nuit du samedi au dimanche, arrosant toute l'étendue du territoire communal, avec son lot de dégâts. Plusieurs quartiers, dont Sare Guilel et Afia, sont sous les eaux.





Le tour effectué par Seneweb ce dimanche aux environs de 10 h, a permis de constater que les populations des deux quartiers précités souffrent le martyre à cause des eaux de pluie. Dans ces quartiers, les familles sinistrées se comptent par dizaines. Et la majeure partie passe la nuit à la belle étoile, en attendant l’appui des autorités municipales et étatiques.





«Nous sommes pour la plupart des démunis ; on n’a pas où aller», explique une femme du quartier Sare Guilel complètement dépassée par la tournure des événements. «Vous avez constaté de visu. Le quartier Sare Guilel est laissé à lui-même par les autorités. Pas d'assainissement ni de routes. Le quartier souffre du manque criant de voies d'accès. On attend toujours la réaction des autorités», ajoute-t-elle.