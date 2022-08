Fortes pluies : Plusieurs localités de Matam sinistrées, des populations déplacées…

Les pluies qui se sont abattues sur la région, durant la nuit de mercredi, n'ont pas été sans conséquences dans plusieurs localités où le trop plein d’eau a occasionné des dégâts matériels très importants et des inondations qui ont conduit aux déplacements de populations.



Notamment dans la commune de Ogo (département de matam), au niveau des villages de Diandioli et Sinthiou Garba où les eaux qui ont envahi des concessions et détruit des vivres, ont fixé plusieurs ménages dans le désarroi en faisant d’eux des nécessiteux.



Dans le département de Kanel, c’est aussi le village de Belly Thiowi, situé dans la commune de Ouro Sidi, qui a été fortement impacté par les fortes précipitations et les eaux de ruissellement en provenance du Diéry qui ont submergé la route du Daandé Mayo en chantier, avant d’occasionner des inondations dans certaines habitations où elles ont été à l’origine de plusieurs sinistres dont les populations n’ont pas fini d’évaluer les dégâts…



Devant les menaces d’un ciel toujours nuageux, c’est l’angoisse qui envahit les populations qui multiplient les appels à l’endroit des autorités administratives et territoriales à partir des réseaux sociaux afin de trouver des solutions pérennes au problème. «Si dans l’urgence rien n’est fait, le pire est à craindre durant les prochaines pluies», fait savoir un habitant de Sinthiou Garba, dont la demeure est submergée par les eaux, et qui a pris l’initiative de sécuriser sa famille et son bétail sur la terrasse de son bâtiment.