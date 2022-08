Fortes pluies : Souleymane Ndiaye de la S2D compatit avec les Sénégalais touchés et appelle à bannir certains comportements

Souleymane Ndiaye salue par conséquent l'initiative du Président de la République de déclencher le plan ORSEC qui soulagera les Sénégalais.





Selon le leader de la S2D, " il nous faut être conscients que le Sénégal n'est pas le seul pays affecté par de pareilles intempéries". Monsieur Ndiaye souligne par ailleurs l'importance de bannir définitivement certains comportements non citoyens qui annihilent tout effort permettant de faciliter l'évacuation des eaux de pluies. " Avec l'excellent travail qu'abat au quotidien l'UCG dans la collecte des ordures ménagères, on ne doit plus se permettre de jeter les ordures dans les canaux d'évacuation des eaux. De même, ceux qui se permettent aussi d'obstruer les regards ou de les voler, créant ainsi des dangers environnementaux et sécuritaires, doivent cesser de tels agissements. A défaut, il faut leur infliger des sanctions exemplaires. Les actes de sabotages doivent cesser. Ce pays nous appartient à tous. Comment peut-on humainement volontairement mettre des sacs de sables dans les conduits d'évacuation des eaux ? C'est très grave ", constate-t-il.





Pour lui, la citoyenneté doit être une affaire de tous, une culture adoptée par tout un chacun dans nos foyers, dans la rue, partout. C'est une affaire de tout un chacun.