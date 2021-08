Forum acteurs de la pêche de Joal : Des rencontres avec les populations des zones d’emprise des projets prévues ce samedi

Le ministère du Pétrole et des Energies organise, ce samedi 14 août 2021, à Joal-Fadiouth, le premier forum à la base, avec les acteurs de la pêche, axé sur les défis environnementaux et sur le développement durable des projets pétro-gaziers.





Selon un communiqué qui rapporte la nouvelle, ce forum entre dans le cadre de la stratégie globale de communication du gouvernement du Sénégal dont l’objectif principal est de « susciter l’engagement des Sénégalais et des parties prenantes dans la gestion durable des projets pétroliers et gaziers ».





Il fait suite aux Comités régionaux de développement déjà organisés dans les régions de Fatick, Thiès et Saint-Louis au mois de mai dernier et au forum de Joal sur l’emploi et l’employabilité des jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz organisé le 4 juin dernier. Ces forums répondent à l’objectif du gouvernement d’« installer un dialogue franc, transparent, et sincère avec l’ensemble de la population, notamment les communautés vivant dans les zones d’emprise des projets, pour leur apporter la bonne information et les rassurer ».





Il s’agit principalement des populations des communes de la côte nord (Saint Louis, Kayar, etc.) et de la petite côte (Mbour, Popenguine, Diass, Joal-Fadiouth, Djiffère-Palmarin, Dionewar, Malicounda, etc.).