Forum civil : Bientôt un « rapport accablant » sur la distribution de l’aide alimentaire et l’achat de matériels médicaux

L’annonce est du coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck. Un rapport sur la distribution de l’aide alimentaire sera bientôt publié. Selon lui, des zones d’ombre existent et il est important que les citoyens sachent la vérité.









« Aujourd’hui, il y a un besoin pressant pour que les conventions qui sont signées par l’Etat soient connues des journalistes. Est-ce qu’il y a des commissions qui sont souvent prévues surtout dans un contexte où on fait la promotion des offres spontanées ? Effectivement, ce n’est pas des doutes, c’est une réalité. Bientôt le Forum civil va produire un rapport sur la distribution de l’aide alimentaire », a-t-il déclaré.









« Des zones d’ombre existent et il est important que les citoyens sachent la vérité »





Il s’exprimait ainsi, ce jeudi 13 août, au cours d’une rencontre organisée en partenariat avec l’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (Appel).









Laquelle est un atelier de partage et de plaidoyer de l’avant-projet de loi relatif à l’accès à l’information ainsi que sur la problématique de l’accès à l’information liée à la pandémie du Covid-19.









Birahim Seck d’insister sur la Rfm: « Vous verrez qu’il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout en règle. Nous, on ne doute pas et c’est une certitude qu’il y a des zones d’ombres énormes non seulement dans la distribution de l’aide mais également dans les achats de matériels médicaux".