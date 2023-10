Forum d'investissement UK pour l'Afrique : Abdoulaye Baldé en piste pour vendre l’attractivité du Sénégal

Le Sénégal participe à la deuxième édition du Forum sur le Commerce et l’Investissement pour bâtir des partenariats entre le Royaume Uni et l' Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Directeur Général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, conduit la délégation sénégalaise composée en grande partie des privés nationaux pour développer des joint-ventures dans le cadre du suivi du Forum invest in Senegal en synergie avec le Ministère de l'Economie et le Ministère des Infrastructures.





Il s'agira sur 3 jours, de parler des grands projets continentaux et du Sénégal sur les secteurs porteurs reliés à la chaîne de valeurs mondiales (agro-industrie, numérique, Finance, énergie renouvelable, économie bleue, santé, éducation).







L’APIX, aux côtés du Ministère de l’Économie et du Ministère des Infrastructures, va appuyer la mise en synergie nationale dans la conduite des grands projets, le montage des PPP et la. structuration des ZES.