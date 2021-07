FORUM D’ÉCHANGES ÉCONOMIQUES : Bassin du Fleuve Sénégal, espace d’opportunités et d’échanges

Un forum d’échanges économiques se tient à Dakar, au King Fahd Palace, les 29 et 30 juillet prochains, à l’initiative du Cabinet de communication et d’événementiel Polycom Consulting.





Les travaux de ce forum qui portent sur le thème "Bassin du Fleuve Sénégal, espace d'échanges et d'opportunités " seront organisés en format présentiel et virtuel, avec un profil de participants assez diversifié: administrations, organisations patronales, organisations faîtières (chambres de commerce), conseils des chargeurs, partenaires financiers, agences spécialisées, collectivités territoriales, organisations institutionnelles du Bassin, partenaires de l’OMVS et la Presse.





Ils se déroulent en cinq panels axés sur





- Énergie : Potentialités, Innovation et Défis

- Transport fluvial : Au seuil d’un bouleversement et quel rôle pour le secteur privé ?

- Ressources en Eau : Accessibilité et maîtrise des impacts

- Agrobusiness : Projets d’irrigation et agro-industrie