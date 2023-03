Forum de la Ziarra Générale de Tivaouane : «Une Dahira, une activité économique»

«Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social». Tel est le thème général retenu par la Cellule Zawiya Tijaniyya, organe chargé de l’animation scientifique et de la communication de la Hadra Malikiyya de Tivaouane, sous l’autorité du Khalife général des Tidianes, pour l’organisation du forum prévu le samedi 11 mars, dans le cadre de la commémoration de l’édition 2023 de la Ziarra générale de Tivaouane-La-Pieuse, le dimanche 12 mars.





A l’heure des crises multiformes que traverse le monde et où l’humanité a besoin d’ancrage moral pour ne pas dériver, la Cellule Zawiya Tijaniyya (CEZAT) pense que « revisiter les enseignements de Serigne Babacar Sy s’impose comme un impératif catégorique pour conjurer les vicissitudes de notre époque ». L’organe, chargé de l’animation scientifique et de la communication de la Hadra Malikiyya de Tivaouane, sous l’autorité du Khalife Général des Tidianes, dit avoir vite compris cela, en amorçant une structuration qui lui permet de prendre en charge les aspirations économiques et sociales en s’érigeant en force de proposition et de propulsion pour les organisations de la communauté que sont les Dahiras. Ces associations peuvent être des réceptacles de programmes de productions économiques au bénéfice de leurs membres et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion des jeunes et des femmes.





En créant dans sa structuration une commission « Entreprenariat », la CEZAT dit vouloir servir de véhicule pour ses Dahiras en promouvant des concepts innovants. Ces innovations, gages de productivité économique, vont permettre aux Dahiras de se revivifier en aidant les membres à avoir une autonomie financière mais aussi à consolider leur ancrage dans le développement économique et social du Sénégal.





C’est la raison pour laquelle, remarque le Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya, Abdoul Hamid Sy, « nous avons choisi l’occasion de la Ziarra générale, rassemblement institué pour un rappel des troupes et pour leur réarmement moral et spirituel, pour organiser un forum sur le thème : ‘’ Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social ‘’ et lancer le Programme : ‘’ Une Dahira, une activité économique ’’ ».





Sur l’objectif général, le fils de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine de souligner : « À l'issue du forum, un programme opérationnel sera élaboré afin de proposer une nouvelle orientation à nos jeunesses et de mieux positionner l’offre de l’école de Tivaouane aux niveaux régional et international ».





« Le forum nous permettra de créer une synergie entre la CEZAT, les Dahiras et les institutions financières, d’élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre le plus rapidement possible les différentes recommandations pour le démarrage des phases test, de cibler les Dahiras pilotes, d’identifier les activités économiques qui pourront bénéficier d’un appui financier », a-t-il poursuivi.





La CEZAT compte promouvoir, à travers ce forum, avec la collaboration des différents démembrements de l’Etat, des institutions financières, des ONG, ce nouveau concept appelé « Une Dahira, une activité économique ».