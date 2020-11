Forum du numérique : Des acteurs du secteurs démolissent le ministère des Télécoms

Présidé par le chef de l’Etat Macky Sall, la deuxième édition du forum du numérique portant sur « Le digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance de l’économie » organisé en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19. Mais une polémique risque de naître du fait de certains choix.

Zappés par le ministère de l’Économie numérique deux ans consécutives, des acteurs de l’écosystème numérique ont déversé leur colère sur le département dirigé par Yankoba Diatara.

Président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye a fait savoir : « Nous avons un sentiment de déception parce qu’ils ne peuvent pas commettre la même erreur deux ans consécutifs. La presse en ligne ne peut pas être en reste quand on parle de l’écosystème numérique. Je connais des acteurs qui sont là depuis l’avènement du web, mais qui ont été royalement ignorés », s’insurge le Président de l’APPEL. Selon lui, l’année dernière, ça avait suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

Très en verve, Faye s’est interrogé sur une telle attitude du ministère : « Je ne peux pas comprendre comment on peut faire cet événement sans nous. Je me demande s’il y a deux Sénégal ou bien ce sont les organisateurs qui ont fermé les yeux pour ne pas voir la réalité. Ils n’ont vraiment pas bien maillé pour avoir les vrais représentants du secteur. Et quand on parle d’organisateurs, on fait allusion des télécommunications et aux différentes parties prenantes qui ont travaillé dans le pilotage et la coordination de cette activités. Quand on cordonne une activité de ce genre, on doit dès les premières réunions identifier les membres de l’écosystème et au moins lancer des invitations pour voir ceux qui seraient disponibles pour participer à l’activité. »

Ainsi, il signale qu’ils continueront à dénoncer car, martèle-t-il, la presse en ligne n’est pas dans le secteur du bâtiment.

Abondant dans le même sens, l’activiste, bloggeuse, social manager formatrice en médias sociaux, Jaly Badiane a conforté les propos du Président de l’APPEL. «On a noté l’absence des personnes et des entreprises qui travaillent dans le numérique. Personnellement, j’ai tenté une accréditation pour accéder au forum mais on m’a répondu qu’il avait procédé à un ciblage et c’était juste limité à une centaine de personnes », a dénoncé Jaly Badiane

Mais hier, poursuit-elle, d’après la presse, les images qui ont été montrées, on constate que cette cérémonie a regroupé plus d’une centaine de personnes. Et on note l’absence des véritables personnes et entreprises qui travaillent dans le numérique comme la presse en ligne, la presse en générale qui sont des pourvoyeurs d’emplois mais également les activistes et les gens qui travaillent sur le web.

On nous a carrément zappés. Cette sélection très partisane montre qu’ils n’ont aucune intention de travailler avec les vrais acteurs du numérique qui font marcher les choses, mais aussi qui produisent de la valeur ajoutée et du savoir, ce qui est très dommageable. Et ce forum ne reflète pas la réalité de l’écosystème. C’est dommage pour notre écosystème si dynamique, si porteur avec des entreprises qui se battent toujours pour exister et faire émerger leur projet », se désole la bloggeuse.

A signaler qu’au moment où ces lignes sont écrites, le forum se poursuit avec des acteurs ciblés par le ministère des Télécommunications.