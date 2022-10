[Vidéo] Forum Exclusivement Féminin (FEF) : Saint-Louis capitale des femmes leaders

Forum des Femmes leaders à Saint-Louis

La 2ème édition du forum exclusivement féminin (FEF) se tient à Saint-Louis depuis le 20 octobre. Organisé par l'institut français du Sénégal à Saint-Louis, ce forum va réunir durant 3 jours 500 personnes (hommes et femmes) venues des quatre coins du monde pour parler de la situation de la femme. Le panel d'ouverture de cette grande rencontre entre les femmes leaders du monde, intitulé "Défaire les codes, repenser l'équité" a été animé par d’éminentes femmes comme Dr Fatou Sow, l'écrivaine camerounaise Djaili Amadou Amal, l’auteure Ken Bugul et d’autres sommités féminines venues d’horizon divers.





L'objectif de cette 2ème édition, c’est de donner la parole aux femmes en vue d’appuyer la lutte pour leurs droits et encourager l’action à travers des cadres d’échanges et de rencontres par et pour elles. Dans la vieille ville et ancienne capitale de l’Afrique occidentale française, ces femmes leaders vont réfléchir sur leur statut social afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des décideurs sur l’urgence et la nécessité de mobiliser toutes les énergies, en vue de leur permettre de faire valoir leurs droits.





Directrice des Arts et Cultures Africaines de Saint-Louis, Ndeye Marème Thiam a exprimé toute satisfaction de voir une telle organisation pour le devenir de la femme qui, selon elle, va permettre à toutes ces femmes leaders européennes et africaines de voir comment revaloriser leur statut.





Dans le même sillage, Mme Isabelle Boiro Gruet, Directrice Déléguée de l’Institut culturel français de Saint-Louis, a rappelé que ces trois journées de réflexion permettront à ces centaines de femmes leaders et autres participantes, d’expliquer aux jeunes filles comment elles peuvent s’inspirer de leurs exemples pour réussir dans la société au même titre que les hommes.