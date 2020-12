Forum Génération Égalité: JGeen porte la voix des femmes

Association J-Geen porte la voix des Femmes

Consulter les femmes et les jeunes filles afin de leur donner plus de voix en marge du forum « Génération Égalité », tel est l’objectif de l’association J-GEEN. En collaboration avec l’ONG Batonga, ces femmes ont tenu aujourd’hui à Yoff une journée qui a réuni des femmes et jeunes filles.





Au programme, des thèmes comme la violence sur le genre, la justice économique et les droits économiques, le droit à disposer de son corps, l’action des femmes en faveur de la justice, du climat ont été traités.

Les acteurs ont recueilli l’avis des participantes par rapport à la liberté et à l’autonomisation de la femme et de la fille. Ceci dans le cadre du projet « Nos voix comptent ». Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la fondation Batonga et le Fonds Mondial pour les femmes.





Les femmes et les jeunes filles de Yoff ont profité de cette occasion pour exposer les contraintes auxquelles elles font face. De l’accès à l’éducation, au foncier en passant par l’accès aux instances de décision, tout une panoplie a été révisée. Le tout devant l’assistance de la mairie de Yoff.





Des doléances qui vont être restituées durant le forum Génération égalité de 2021.