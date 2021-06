Forum génération égalité : La présidente des Vacances vertes du Sénégal primée

Khady Camara, Présidente Vacances Vertes Sénégal

Le Forum génération égalité, à travers le Village des initiatives, a été célébré ce mardi 15 juin à la Maison des cultures urbaines de Ouakam. Il s’agit d’un rassemblement mondial sous l’égide de la société civile, de l’Onu Femmes et co-organisé par la France et le Canada. Il vise à lancer six coalitions d’actions dont la violence basée sur le genre, la justice et le droit économique, l’autonomie corporelle et le droit en matière de santé reproductive et sexuelle, l’action féministe pour la justice climatique, la technologie et l’innovation pour l’égalité des sexes et mouvements, et le leadership féministe.





Ainsi, la présidente de l’association Vacances vertes, Khady Camara, a été primée pour la coalition d’actions enjeux environnementaux au Sénégal. La cérémonie de remise des prix s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Famille, Mame Ngor Diouf, de la directrice régionale d’Onu Femmes, Oulimata Sarr, de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Laliot, de l’ambassadeur du Canada au Sénégal, Sébastien Beaulieu, entre autres.





Le fruit de l’ensemble des activités menées par son association





Selon la lauréate du Sénégal, cette consécration est un condensé de l’ensemble des activités que l’association Vacances vertes a eu à réaliser ces dernières années. «C’est quatre années d’actions de terrain avec les filles, femmes et hommes de l’association, sans jamais se fatiguer. Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons su compter sur nous-mêmes et nos propres moyens afin d’assoir un bel état d’esprit guidé par une conscience environnementale», a soutenu Khady Camara.





De plus, c’est «une reconnaissance de l’éco-féminisme, c’est-à-dire le leadership féminin au service de la protection et de la préservation de l’environnement, comme l’ont fait les pionnières en Afrique australe avec Wangari Mathai et en Inde avec Vardana Shiva».





Pour la présidente des Vacances vertes, cette récompense est «une source de motivation supplémentaire, concourant à l’atteinte des objectifs de développement durable, surtout l’Odd 17 qui prône un partenariat fructueux entre les différentes organisations».





