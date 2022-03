Forum Mondial de l'eau : la chanteuse Ma Sané souhaite des résultats concrets

Ma Sané a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique populaire sénégalaise avec des hits tels que "Saliou", “Bella Casa", “Sincérité" ou encore "Sumbera". Depuis quelque temps, néanmoins, ses apparitions publiques sont rares.





À l'occasion du 9eme forum mondial de l'eau, qui se tient à Dakar au Sénégal, la chanteuse est sortie de sa réserve pour donner son point de vue sur la question. "Le 9ème forum de l’eau est une bonne chose car il y a effectivement une insuffisance d'eau notoire au Sénégal.Dans ma ville natale de Thiès et dans certains quartiers comme Som, Mbour 2, Mbour 3 etc, l'eau ne coule pas 24h/24. Dans les zones rurales c'est encore pire, et de nombreuses femmes arpentent des kilomètres pour trouver de l'eau. La situation devient de plus en plus grave et les autorités compétentes doivent réagir pour résoudre ce problème ", a-t-elle confié à Seneweb.





La chanteuse a suggéré au gouvernement d’apporter des réponses concrètes au sortir de ce forum pour ne pas décevoir les Sénégalais : " Si une partie de la population est un peu réticente sur ce forum c'est parce-qu'il y a eu beaucoup de forums de ce genre dans le passé qui n’ont abouti à rien de concret. J'espère bien que cette fois-ci les Sénégalais ne seront pas déçus".





Ma Sané est installée en France depuis plusieurs années. Menant une carrière en solo, elle a sorti un single intitulé," Man AK Yow", en hommage à ses fans au mois d'août 2021. Le 19 Mars dernier, la chanteuse a animé un concert sur Paris lors duquel elle a mis en valeur les femmes du monde en évoquant la question de l'eau à travers une chanson intitulée" Bawnan".





Ma Sané est aussi connue par son engagement et son combat pour la protection des enfants et des droits de la femme.