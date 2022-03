Forum mondial de l'eau : Le Sénégal au cœur de l'événement !

Les Freres Guissé au Forum Mondial de l'eau

C'est particulièrement symbolique au vu des enjeux que subit la ressource en eau dans cette partie de la planète. Du 21 au 26 mars 2022, des participants de tous horizons, notamment des décideurs politiques et économiques, des institutions multilatérales, des universitaires, la société civile et le secteur privé, se réuniront à Dakar, au Sénégal, pour le 9ème Forum mondial de l'eau.





S'appuyant sur les précédents Forums mondiaux de l'eau, le 9ème Forum cherchera, à travers un cadre innovant, à identifier, promouvoir et mettre en œuvre des réponses et des actions concrètes pour l'eau et l'assainissement de manière intégrée. Ce sera la première fois que le Forum mondial de l'eau, le plus grand événement international lié à l'eau, se tient en Afrique subsaharienne.





C'est dans ce sillage que les autorités en charge de l'organisation s'activent au travail pour donner sensation à l'événement; une caravane de sensibilisation a été mise en place pour une durée d'une semaine dans la capitale sénégalaise avec la participation de la Mairie de Dakar, les artistes, les jeunes etc...





Fidèles à leur tradition comme des défenseurs de l'environnement avec le Festi-Vert, les frères Guissé sont aussi de la partie avec une nouvelle chanson dédiée à l'eau et à la Paix, déjà disponible en marge de ce forum.





Selon le Secrétaire exécutif du forum, Abdoulaye Sène, " Nous voulons faire de l'eau un facteur d'unité et de Rassemblement. Ce 9ème forum mondial de l'eau à Dakar va accueillir toutes les grandes Nations du monde et beaucoup de Chefs d'État Africains, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la réussite de l'activité" a-t-il déclaré face à la presse ce samedi avant le top départ de la caravane de sensibilisation.