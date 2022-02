Forum mondial de l’eau 2022 : Les acteurs affinent leurs stratégies pour une bonne participation

En prélude du forum mondial de l’eau qui se profile à l’horizon, le Réseau Africain des Organismes de Bassins (RAOB) a tenu une conférence pour accorder leurs violons en vue de permettre au réseau une bonne participation audit Forum.



Pour Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau : "sans eau, il n’y a pas de paix, ni de développement".

Les acteurs se préparent afin de faire de ce Forum une grande réussite.

Ainsi, à travers ce Forum, la présidente du RAOB, Judith Enaw, assure que les organisations de Bassins doivent démontrer leur plus-value.

"Cette réunion est d’une importance stratégique parce que ça va nous permettre d’accorder nos violons pour voir quels rôles doit jouer le Raob lors de ce Forum et même après. Quels seront les engagements que le Réseau pourra prendre pour poursuivre les grandes orientations qui seront déclinées pendant ce grand rendez-vous mondial qui discutera des questions de l’eau", soutient-elle.

Pour une gouvernance efficace de l’eau en Afrique, le RAOB veut participer à la recherche de solutions face à la rareté d’une denrée vitale pour le développement de l’Afrique

"L’eau est au centre de nos préoccupations en Afrique tant les enjeux sont multiformes et multisectoriels. Notre rôle dans ce combat est central car les bassins ont un impact direct sur la vie des populations autour d’eux en termes d’énergie, d’agriculture et d’eau potable. De plus, nous sommes les premiers impactés par les changements climatiques qui appellent à une coordination des stratégies d’adaptation et de mitigation", a soutenu, Ameth Diané Séméga, Haut-Commissaire de l’Omvs.

Selon lui, les organismes de bassin doivent faire bloc face "aux menaces et défis climatiques qui s’imposent tel un Tsunami" aux États, notamment la croissance démographique exponentielle du continent, le stress hydrique et les conflits sous-jacents. Ainsi que dans la lutte pour la préservation de l'écosystème.

D'ailleurs, « L’horizon 2050 » de l’eau avec une vision multisectorielle globale et inclusive ne devra pas "s’arrêter seulement sur l’approvisionnement en eau potable et en assainissement mais il doit intégrer une prise en charge des besoins de la jeunesse", insiste Ameth Diané Séméga.

Dakar 2022 sera une étape importante pour tous les acteurs de l’eau dans la construction d’une conscience collective par rapport à la question qui préoccupe tout le monde.