Forum Mondial de l’Economie sociale et solidaire : Barthélémy Dias fixe le cap de la transition vers des économies inclusives et durables

Les idées jaillissent de la sixième édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), présidée par le Chef de l’Etat, son Excellence, Macky Sall. Il était à côté du Maire de Dakar, Barthélémy Dias, lors de la cérémonie d’ouverture qui a enregistré la participation des milliers de personnes venues de tous les continents. Durant trois jours, les experts, les spécialistes et les décideurs politiques, les communautés vont se pencher sur l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, un basculement d’une économie informelle vers celle durable est un impératif kantien pour ne pas reprendre le Maire de la ville de Dakar.





“En tant que pouvoirs publics, nous avons la responsabilité d'élever et d'autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur ouvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable. L’enjeu pour l’Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C’est le thème de la 6ème édition du Forum mondial social et solidaire”, a défendu le Maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.





Plus que par le passé, l’humanité a besoin d’entraide, de solidarité au regard de la désagrégation du tissu social, de l’accroissement de la vulnérabilité des communautés dans plusieurs pays en développement. « Nous devons agir maintenant pour promouvoir la solidarité et soutenir les économies sociales partout dans le monde, et notamment en Afrique. Le moment est venu pour nous d’unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, de mutualiser nos actions pour amplifier leurs impacts dans la vie de nos populations et d’adopter sans réserve les économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable », a plaidé le Maire de la ville de Dakar.





« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».





Barthélémy Dias reste convaincu que le Forum de Dakar marquera un tournant dans nos modèles économiques et ouvrira une nouvelle ère de changement positif.





“Une nouvelle ère où l’Humain est au centre de nos préoccupations. Une nouvelle ère où le développement local durable cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète pour tous. Une nouvelle ère où tous les acteurs de ce prestigieux Forum de l'économie sociale et solidaire, gouvernements nationaux et locaux, acteurs du développement, partenaires techniques et financiers, secteur privé et public, société civile, coopération et organisations internationales, entreprises sociales, coopératives, mutuelles, fondations ... se retrouvent autour du développement du capital humain », a formulé l’édile de la ville de Dakar.





C’est ainsi que leurs actions auront plus d’impacts et les acteurs pourront apporter des réponses aux urgences des communautés notamment les jeunes et les femmes et leur offrir un avenir radieux.





Le Maire de la Ville de Dakar veut qu’au sortir de ce forum, qu’il y ait des changements. Il souhaite que ce forum soit suivi d’actions concrètes qui impacteront la vie de milliers de personnes à travers le monde.