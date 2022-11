Forum sur L’arachide : Les acteurs en conclave à Kaolack

Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d’arachides sont en conclave à Kaolack dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide qui a démarré officiellement dans le pays. Un rendez-vous annuel qui est à sa 7éme édition







Il s'agit de tirer le bilan de cette année mais aussi dd dresser des perspectives dans le cadre de l’exportation des graines d’arachides, et la commercialisation afin d’échanger avec tous les acteurs de la filière. Selon le président de cette structure, Habib Thiam, dans cette présente campagne qui vient de démarrer, la structure est dans la dynamique d’ aller de l’avant, d’augmenter leur chiffre d’affaires et d’offrir aux producteurs un prix rémunérateur contenu de l’évolution mondiale pour offrir un meilleur traitement aux producteurs.

C’est dans ce sens que le COPEGA a axé le forum sur le thème : « Comment le COPEGA et ses partenaires stratégiques comptent-ils faire face à l’évolution d’un contexte mondial et national marqué par divers dérèglements et contribuer à une meilleure impulsion de la sécurité pour assurer une souveraineté alimentaire ».

Ceci en tenant compte du producteur et que ce dernier puisse avoir des revenus beaucoup plus conséquents et en amont, produire beaucoup plus de graines afin d’augmenter la vente pour assurer une souveraineté alimentaire qui soit durable.

Par ailleurs, les autorités ont été invitées à des concertations pour éviter une mauvaise campagne de commercialisation. A l'issue de cette rencontre, des recommandations seront faite pour une organisation saine et équilibrée, pour que le producteur voit son intérêt d’abord avant tout autre acteur.