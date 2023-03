FOULKOUL MASKHOUNE : DE THIÈS A TIVAOUANE, LA VIE VIBRE AU RYTHME DES POÈMES DE BAMBA

Comme les éditions précédentes, en ce mois béni de ramadan, le Foulkoul Maskhoune est intensément vécu à Thiès, une ville où la philosophie mouride est fortement implantée. Tous les après-midis, les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul rythment le décor dans les avenues de la capitale du rail truffées de fortes affluences de fidèles joliment accoutrés convergeant vers la grande mosquée mouride communément appelée «Jakaay mouride». Également dans la capitale de la Tidjaniyya, Tivaouane, l’événement religieux est célébré par des fidèles qui se retrouvent à la mosquée mouride.





Dans la ville aux-deux-gares, dès 16 heures, les rues sont déjà bondées de monde. De fortes affluences de fidèles venus des quatre coins de la cité se dirigent pieusement vers la mosquée mouride, où toutes les instructions sont scrupuleusement respectées par le comité d’organisation, pour mettre les Talibés dans d’excellentes conditions de communion. Et aussitôt après la prière de Takussan, démarre l'événement dans la plus grande ferveur religieuse. On se croirait au Grand Magal de Touba. Tellement les disciples, très nombreux, ne badinent pas avec le Foulkoul Maskhoune, tenu chaque mois de Ramadan sous la direction de Serigne Saliou Touré, un saint homme qui ne cesse d’exhorter les fidèles musulmans à la crainte révérencielle du Créateur de l’Univers, à la lutte quotidienne contre les plaisirs matériels, à l’application des cinq piliers de l’Islam, seuls gages d’une vie future meilleure à côté du Seigneur. Un Cheikh qui fut désigné depuis les années 74 par Serigne Abdoul Lahat Mbacké comme représentant attitré du Khalife général des Mourides dans la région de Thiès.





Le Foulkoul Maskhoune, une des plus grandes œuvres littéraires que le monde islamique ait connues, est considéré tel « un recueil de poèmes d’une richesse et d’une diversité inouïes en termes de lyrisme prophétique, en plus du fait que sa force spirituelle et sa contenance en termes de bienfaits dépassent tout ce que l’humanité pourrait imaginer ». Son auteur, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, faisait de temps en temps des révélations à propos du recueil quand il en avait l’occasion. De ce fait, Serigne Touba affirmait qu’« à chaque fois que le récital du Foulkoul Maskhoune a été effectué, les portes de l’enfer seront à jamais fermées pour ceux qui ont effectué la déclamation des vers et pour ceux qui ont écouté la lecture religieusement jusqu’à son terme. Le paradis sera leur demeure, et il ne saurait en être autrement. En plus ils seront élevés au rang des plus grands saints et auront la même considération que les valeureux qui ont consacré leur vie à l’adoration et au Jihad ».