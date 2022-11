Fourniture en eau, Hébergement : Le COUD face à une population estudiantine galopante

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a réceptionné tous les travaux qui étaient prévus pendant les vacances. Même s'il travaille à améliorer le vécu des étudiants durant l’année universitaire, le problème de la fourniture en eau semble leur donner beaucoup de soucis du fait d'une population estudiantine galopante.



"Le manque d'eau à l'université, c'est plus ou moins endémique dans la mesure où on a une population de 100 mille personnes là où il était prévu 30 mille personnes. Maintenant, il est question de mettre un dispositif qui permet de suppléer à ce manque d'eau. C'est pourquoi un ensemble de bâches d'eau a été installé pendant les vacances dans la plupart des pavillons. Ce qui permet de stocker l'eau pendant la nuit et de l'utiliser pendant la journée", avait expliqué Maguette Sène, Directeur du COUD.



Maguette Sène assure qu'une citerne est aussi mise à disposition et devrait fonctionner 24h/ 24h.



"Nous avons prévu de faire des forages pour que les espaces verts soient arrosés à partir de cette eau. Et que l'eau de la Sen eau puisse être utilisée strictement pour la consommation. Le manque d'eau est là et je crois que l'ensemble des mesures prises devraient permettre de palier le manque d'eau. On va demander que le débit de l'eau qu'il nous fournisse soit augmenté. Mais, le problème du surpeuplement du Campus, c'est un problème auquel il va falloir faire face toutes les semaines. Mais, nous parvenons à fournir de l'eau à 90% aux étudiants", s'est réjoui Maguettte Sène.



Par rapport au logement, le Directeur du COUD assure que le Président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts en ce sens.



"En 2012, la capacité d'hébergement de l'université Cheikh Anta Diop était de 5 000 lits et aujourd'hui, nous sommes à 11 000 lits. N'empêche, il y a des chantiers qui sont en cours. Dans la grande cité, il est prévu 8 nouveaux pavillons, à Claudel 6 nouveaux pavillons. Quand ils seront réceptionnés, ils vont augmenter la capacité de 6 000 nouveaux lits. D'ici 1 an et demi, la capacité que nous avions trouvée ici en 2012 va être quadruplée. Je crois que d'ici décembre, on va réceptionner trois pavillons qui vont fournir aux étudiants une capacité supplémentaire de 800 lits", dit-il.



Face à une capacité d'accueil qui augmente de jour en jour, le Directeur du COUD indique que des critères d'excellence sont mis en avant pour l'octroi de l'hébergement.