[Retro 2022] François Mancabou, Fulbert Sambou, Didier Badji : Une année, des disparitions mystérieuses

Disparitions Mystérieuse de François Mancabou, Fulbert Sambou, Didier Badji

Leurs noms ont traversé l’année 2022, accompagnés d’inquiétudes, de tristesse et de douleur. Eux, ce sont François Mancabou, Fulbert Sambou, Didier Badji. Pour ce dernier, les «investigations se poursuivent». Rien de plus !





François Mancabou : Clémentine Coly, avant que l’irréparable ne se produise, dans une vidéo virale : « A l’hôpital, j’ai vu que mon époux était sur une chaise roulante, la tête inclinée. J’ai vu que le sang coulait sur lui, beaucoup de sang même. Il m’a dit ‘’tu as vu ce qu’ils m’ont fait. On m’a torturé’’. Quand je nettoyais le sang, j’ai vu des points de suture sur sa tête. Il m'a dit, tu as vu on m'a torturé ». La veuve d’ajouter : « A chaque fois que je me suis rendue à son chevet, je l’ai vu dormir branché de partout, j’ai compris que je devais me préparer au pire. Maintenant, il s’est reposé ».





Et le pire est arrivé. François Mancabou est décédé. Il a été la seule personne à n’avoir pas été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans l’affaire dite «Force spéciale» après les arrestations, le 17 juin 2022. Le certificat de genre de mort signé, le mercredi 13 juillet par le médecin-capitaine le docteur François Ndiaye de l’hôpital Principal de Dakar où il était interné depuis le 25 février, établit «une mort accidentelle» survenue le même jour, à 22 h 40 mn.





Le procureur de la République, Hamady Diouf d’entrer en action, le 14 juillet. Face à la presse, il affirme que l’ancien militaire de 51 ans a cogné les grilles et les murs de sa cellule pendant sa garde à vue. Qu’une vidéo de 13 minutes l’attestait. «J'ai su qu'au moment où certains font leur deuil et prient pour François Mancabou, accusé injustement de terrorisme et mort dans des conditions atroces, quelqu'un du côté de Dakar, tel un réalisateur, promet la sortie dans les bacs d'un film de 13 minutes. Bon... Quand Netflix devient un concurrent direct des acteurs de la justice», a déploré l’avocat du défunt, Me Patrick Kabou.





Les Organisations de défense des Droits de l’homme exigent une autopsie pour déterminer les circonstances de cette disparition. «Nous dénonçons tous les obstacles qui ont été opposés par l'État au médecin mandaté par son épouse pour accéder au malade et à son dossier médical », souligne Seydi Gassama. Tout en avertissant : «Si le dossier médical et l'autopsie révèlent qu'il a été torturé, les tortionnaires et l'État du Sénégal rendront des comptes».





Mieux, la communauté Mancagne fera savoir que la mort d’un de ses fils ne va pas rester impunie. En vain





Devant le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à l’Assemblée nationale, le 1er décembre dernier, les députés Guy Marius Sagna, Papa Djibril Fall et Barthélémy Dias ont réclamé justice pour François Mancabou et Fulbert Sambou.





Fulbert Sambou-Didier Badji : Oui, les cas de l’Adjudant-chef Didier Badji en service en l’inspection Générale d’État et le Sergent Fulbert Sambou, de la Direction des Renseignements militaires sont aussi «troublants». Le parquet, dans un communiqué daté du 21 novembre, avait informé que ces personnes «n’ont plus fait signe de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre ». Le maître des poursuites signalait que la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d’appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés. Tout en indiquant que des recherches ont été enclenchées.





Le coordonnateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf de fulminer : «Deux militaires, qui sont des hommes de tenue censés s’occuper de notre sécurité au niveau des frontières et à l’intérieur du pays, disparaissent, c’est quand même inquiétant. Mais surtout que jusqu’ici, on n’a pas encore entendu une voix d’autorité capable de nous dire ce qui s’est réellement passé».





La famille de l'adjudant-chef Didier Badji, elle, a voulu prendre les devants. Elle dépose une plainte contre Ahmed Suzanne Camara, Bah Diakhaté, Baatou Deugue (sur Facebook) et x...Elle accuse ces derniers d’avoir soutenu que la disparition des sous-officiers a un lien avec l’arrestation de Pape Alé Niang et qu’ils ont été assassinés. Le journaliste, par ailleurs, propriétaire du site Dakar Matin a été placé sous mandat de dépôt, le 9 novembre, pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.





Selon des informations reçues, le 26 novembre, aux environs de 13 heures, le pêcheur Raymond Diédhiou, qui s'est suicidé par arme à feu à l'île de Niomoune dans la commune de Kafountine, département de Bignona, aurait utilisé un fusil de chasse pour se donner la mort. La victime serait un ami du défunt sergent Fulbert Sambou. Une enquête serait toujours en cours pour faire la lumière sur ce drame, dit-on.





Le 23 novembre, un corps sans vie a été repêché par un pêcheur, aux larges des côtes sénégalaises. «C’est celui de Fulbert Sambou », renseigne, encore, le parquet. « Aucun signe traumatique ou de traces de violences n’ont pu être décelés sur le corps. L’état de décomposition avancée ne permet pas d’établir les causes du décès », conclut-il, en arguant que les investigations se poursuivent concernant l’Adjudant Didier Badji.





Le Sergent Fulbert Sambou, lui, a été inhumé, le 30 novembre, sans autopsie, au cimetière Saint-Lazare de Béthanie comme François Mancabou, l’a été le 16 août dans le même lieu. Depuis, tristesse, douleur et incompréhension sont le quotidien de leurs familles. Jusqu’à quand ?