Frappes militaires au Nord-Sindian : plus de 300 déplacés et une dizaine d’écoles fermées

L’Armée mène depuis une semaine des opérations militaires dans le Nord-Sindian. Sa cible : les positions de la branche Atika du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) dirigée par Salif Sadio. L’intervention a provoqué un déplacement massif de populations vers la Gambie et les villages alentour.





Selon L’Observateur de ce samedi, plus de 300 réfugiés ont été enregistrés à Kanfounda, Kandioungon et Koundoro, entre autres villages du Nord-Sindian. Ces populations se sont installées, d’après le journal, dans des localités comme Oulampane, située dans le département de Bignona.





Ces déplacés sont constitués «essentiellement de femmes et d’enfants», précise la même source. Qui ajoute que les opérations de l’Armée ont aussi provoqué la fermeture d’une dizaine d’écoles dans les localités touchées par les opérations militaires.