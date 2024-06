Frédérick Zanklan, Directeur général GCO : "105 Milliards FCFA de contribution en 2023, plus de 2000 emplois"

Pur produit de l’Ecole polytechnique de Thiès où il vient d’effectuer sa première sortie publique en t ant que Directeur Général de la Grande Côte Opérations (GCO), Frédérick Zanklan, a exprimé son enchantement quant à la belle cause de cette rencontre autour de l’accompagnement des femmes entrepreneures pour qu’elles libèrent leur plein potentiel. Il est revenu sur le « rôle essentiel que jouent les femmes dans nos sociétés » ; la « raison pour laquelle cet axe de diversification économique est un des 4 piliers RSE de GCO, 4 piliers déterminés de concert avec les communautés : ‘’éducation, environnement, santé et diversification économique’’ ».





Frédérick Zanklan rappelle que « GCO a bâti un programme contributif robuste pour accompagner le développement de notre région d’implantation : ‘’105 Milliards F CFA de contribution en 2023’’ ; ‘’sur le volet de l’emploi : GCO, c’est plus de 2000 emplois, avec une politique en place pour favoriser l’embauche locale’’ ; ‘’57% des recrues depuis 2014 (date de l’entrée en production) proviennent de la région de Thiès’’ ; ‘’40% des femmes recrutées depuis 2014 proviennent de la région de Thiès’’ ».





Au niveau national, « le rapport ITIE de l’an dernier a souligné que GCO est passé de 6e à 4e contributeur minier au budget de l’Etat », se réjouit M. Zanklan, qui remarque que « cette contribution va encore augmenter avec d’une part la fin des exemptions fiscales qui étaient liées à la mise en œuvre du projet minier, et d’autre part avec les augmentations de production rendues possibles par plus de 70 milliards F XOF d’investissement dans nos capacités de production entre 2022 et 2025 ». Selon lui, « cette contribution croissante reflète notre ambition : celle de grandir tout en respectant les plus grands standards internationaux et d’en faire profiter au plus grand nombre ».





Il ne manque pas d’indiquer qu'« en complément des réalisations de GCO, c’est à l’échelle d’Eramet que notre engagement PeopleFirst se renforce, avec ce programme Eramet Beyond ».