FREE MONEY innove encore, en partenariat avec COFINA, pour démocratiser l’accès au crédit via le digital

Le 20 janvier 2022, a eu lieu le lancement de l’offre LEBALMA (nano crédit) fruit d’un partenariat entre FREE MONEY et COFINA.





Ce nouveau service de nano-crédit est un produit qui permet à un client FREE MONEY d’avoir accès à un crédit depuis son compte mobile money, sans se déplacer.





Accès au crédit via le mobile money





Cette nouveauté représente un pas de plus vers l’inclusion financière, et montre que FREE MONEY continue d’avancer dans l’innovation pour être au service de tous, en rendant les services financiers accessibles à tous les citoyens.





Pour bénéficier de LEBALMA, rien de plus simple : il suffit de composer le #150# et de suivre les étapes indiquées, ou alors de se rapprocher d’une agence ou boutique FREE.





FREE MONEY et COFINA s’engagent ainsi à libérer les énergies et à lever les barrières qui peuvent encore empêcher d’avancer, de choisir ses priorités et de prendre en main son destin.





Sur les enjeux de ce partenariat Mame Alassane Dia Directeur Général de COFINA dira « Cofina est un acteur qui innove depuis son arrivée sur le marché sénégalais. Ce partenariat stratégique avec un acteur majeur du mobile money, visant à démocratiser l’accès au crédit via le digital, s’inscrit dans notre vision de devenir à horizon 2024, le leader de l’inclusion financière au Sénégal».





LEBALMA est en effet un service idéal pour les petits business, pour des besoins urgents d’appoint ou tout simplement pour faire face à des imprévus. C’est une solution adaptée, calibrée, pensée pour les Sénégalais : un crédit allant de 1000F jusqu’à 300 000 francs, remboursable sur 30 jours.





Selon Mahublo Virgile TOFFODJI, Administrateur Général de Mobile Cash SA, « LEBALMA est une opportunité exceptionnelle pour permettre aux petits commerçants mais aussi à tous les particuliers de bénéficier d’une trésorerie à moindre frais, et de pouvoir stabiliser leur petit commerce, se projeter à moyen terme, et faire face à des imprévus sachant qu’au Sénégal le taux de bancarisation reste encore relativement faible, autour de 20% ».





Free Money, une interconnexion avec le monde financier pour impacter le quotidien des sénégalais.





A propos de ce nouveau service, M. Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free Sénégal, estime que « cette offre est une étape parmi de nombreuses autres dans le chemin de l’innovation que FREE a emprunté depuis son arrivée au Sénégal.